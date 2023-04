Vous n'êtes pas sans savoir que les Abonnés Canal ont accès depuis ce 20 avril aux programmes de l'AppleTV+J'ai testé sur l'appli mycanal sur maet c'est vraiment pas mal, parce que l'intégration prend en compte le, et le(pour activer ce dernier, il faut aller sur l'option langues du programme choisi, et prendre la langue avec l'optionCela reste une bonne surprise, parce que l'intégration des programmes Paramount+ était plutôt basique (juste le programme en full HD)

Who likes this ?

posted the 04/21/2023 at 11:19 AM by jaysennnin