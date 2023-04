UnrealVR injector est un mod développé par praydog's qui permettra de jouer en VR aux jeux tournant sous UE4 et 5. Cerise sur le gâteau, son créateur prévoit d'intégrer la prise en charge des motion controllers. Il devrait sortir en fin d'année.Démo d'un jeu utilisant les motion controllers : https://www.youtube.com/watch?v=LKa08zBrf8M Ce joueur a un accès au mod et a testé pas mal de jeux, dont certains qui ne se prêtent pas du tout à la VR.Dragon Quest XI S : https://www.youtube.com/watch?v=qYTSW8YWd_k Jedi Fallen Order : https://www.youtube.com/watch?v=SvyqPuKTgnQ DRAGON BALL FighterZ : https://www.youtube.com/watch?v=yt43D_GOWOs Tchia : https://www.youtube.com/watch?v=cwC9U_7tiio Gotham Knights : https://www.youtube.com/watch?v=Z-Tq1qV0PzM Ride 4 : https://www.youtube.com/watch?v=XvSYShHncSY Call of Cthulhu : https://www.youtube.com/watch?v=hqBXvdr7yP0 Spyro Reignited Trilogy : https://www.youtube.com/watch?v=KfQvE1NXG4w eFootball 2023 : https://www.youtube.com/watch?v=DSkZS1ocmsg Shenmue 3 : https://www.youtube.com/watch?v=WffgF8GJlyY Little Nightmares : https://www.youtube.com/watch?v=AQDEDiBZDoQ Liste des jeux testés pour le moment :