voila"La Commission a estimé qu'il était peu probable que l'opération envisagée donne lieu à des problèmes importants de verrouillage du marchécar les parties n'ont ni la capacité ni l'incitation à verrouiller les distributeurs de jeux concurrents, en particulier Sony (Playstation) et Nintendo (Switch).Sony (Playstation) et Nintendo (Switch). En outre, les parties à la concentration se sont engagées àcontinuer à fournir des jeux Call of Duty à d'autres fabricants de consoles.Par conséquent, la Commission a estimé qu'il était peu probable que l'opération envisagée entraîne une réduction ou un empêchement substantiel de la concurrence dans l'un ou l'autre des domaines suivantsd'empêcher ou de réduire sensiblement la concurrence sur l'un quelconque des marchés en cause. La Commission a également constaté que l'opération proposéel'opération proposée ne soulevait pas de problèmes substantiels d'intérêt public."