Avis après 6 runs 80 h de jeu et le petit platine.-Capcom roi des remakes-jeu qui fait honneur à l'original en le sublimant-Les Passages les plus wtf retiré pour plus de cohérence avec un jeu plus sérieux-ambiance de dingue-pas qu'un remake graphique un taf Monstrueux a été fait tout a été retravaillé rien que le château les détails c'est fou-rejouabilite au top pleins de récompenses a débloquer, stand de tir,mercenaires et jeu de base déjà ultra généreux-vf validée-ashley beaucoup moins chiante je la trouve beaucoup plus agréable-meme si le jeu n'est pas une claque en extérieur c'est très propre ça rame jamais les intérieurs et lumières sont topSi je devais mettre des points négatifs c'est le retrait des démembrement localisé comme dans re2 remake qui ont disparus subitement avec le 3(mais yen a avec le lance roquettes) et le retrait aussi des rubans encreurs comme aussi dans re2R même en mode professionnel ng...Bref je suis pas pour donner un goty a un remake et ya des gros jeux a sortir encore comme Zelda ou ff mais quel kiff les fans seront aux anges et les nouveaux venus vont découvrir le game-changer de 2005 le jeu d'action sur qui tout le monde a croquer même encore aujourd'hui....d'ailleurs a aucun moment je me suis dis que le jeu avait vielli .Capcom des Monstres !