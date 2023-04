J'avoue être tenté par l'achat d'un ballon siège, vu le nombre d'heures par jour que je passe derrière un ordi, et surtout qu'avec les années qui passent, y'a souvent des douleurs au dos et je voudrais savoir si certains ont déjà testé ou s'y sont mis ?

posted the 04/07/2023 at 05:16 PM by jaysennnin