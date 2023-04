Hello la GK commu,Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je commence à désespérer : je cherche à acquérir l'OST d'Okami en vinyle, que je trouve tout simplement magnifique.Problème : le coffret est introuvable sur le net sauf à vendre un rein ().Si jamais vous connaissez un bon plan pour le choper à 250€ max, vous feriez un homme heureux !!!D'avance, merci à celles et ceux qui m'accorderont un peu de leur temps dans cette quête de longue haleine.

posted the 04/03/2023 at 02:46 PM by nikolastation