Avis publié par @Iglou2310 pour Gameforever.fr.

Pour lire l'avis sur le site source et ainsi aider à son référencement :

Capcom a eu la lourde tâche d'adapter en remake le monument RE4, œuvre qui marqua le jeu vidéo à tout jamais. Là où les remakes de RE2/RE3 avaient pour eux le changement de paradigme du gameplay, il est impossible pour ce RE4 d'opérer cette même innovation.

La réponse de l'équipe a alors été de garder le jeu dans sa macro, mais changer beaucoup de choses dans la micro. En clair vous retrouvez toutes les scènes connues de l'original, mais beaucoup de changements dans le level design, le rythme parfois plus lent, parfois plus rapide (comme l'île), avec bien sûr des nouvelles zones, et aussi un gameplay plus souple, comme la possibilité de parer avec le couteau la quasi-totalité des coups.

Ça donne un jeu très différent de l'original, moins arcade que celui de 2005, avec des combats plus techniques. On y perd en plaisir immédiat, mais on y gagne en ambiance et horreur, à compter chaque balle, le jeu ayant reçu un petit power up de difficulté.

Deux œuvres proches sur la forme, différentes sur le fond, mais si RE4 2023 marquera peut-être moins que l'original, il a toutes ses chances en tant que GOTY et se classe parmi le haut du panier des remakes.

Un jeu réalisé de main de maître !