Après la sortie le 26 avril sur pc, mobile le nouveau jeu tour par tour de la part des dev de genshin arrivera sur ps4 et ps5 à une date non défini pour le moment, mais on a droit à un trailer d'annonce.j'ai très hâte de le faire sur ps5

posted the 03/26/2023 at 11:35 AM by kalas28