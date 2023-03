Bonjour,



J'ai un peu joué à la Beta de Diablo 4, et je suis surpris des performances que j'obtiens.



D'abord ma configuration : Core i7 10750H, 32 Gb de RAM, SSD 1To et RTX 3060.



En soit je suis sensé le faire tourner les yeux fermés.



En pratique, en 1080p, tous les graphismes à fond ( le jeu se paramètre ainsi tout seul ), j'ai en moyenne 95 fps à l'extérieur, 140 fps à l'intérieur ( jusque là tout va bien ), et... de mega chutes de FPS en cinématiques temps réel ( jusqu'à 2 FPS !! ). Et les changement de points de vue entrainent un micro freeze de 1s à chaque changement de plan....



Je sais que c'est une Beta, mais je voulais savoir si le problème était rencontré ailleurs, ou si il était issu de ma configuration ?



Si vous pouviez me faire quelques retours, aligato !