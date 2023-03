Après avoir signé un partenariat avec NVIDIA, Nintendo et très récemment Boosteroid, Microsoft annonce aujourd’hui avoir signé un nouvel accord de 10 ans avec un autre service de cloud gaming.



Dans un énième effort visant à accélérer la validation du rachat d’Activision Blizzard par les différents organismes en charge de l’affaire, Phil Spencer vient d’annoncer que Microsoft a signé un accord de 10 ans avec Ubitus, pour proposer ses jeux Xbox PC, ainsi que les jeux d’Activision sur la plateforme si le rachat est validé.



Microsoft et Ubitus , l’un des principaux fournisseurs de jeux en cloud, ont signé un partenariat de 10 ans pour autoriser le streaming des jeux PC Xbox ainsi que des titres d’Activision Blizzard après la finalisation de l’acquisition. Notre engagement est d’offrir plus de choix à un plus grand nombre de joueurs.



Pour ceux qui l’ignorent, Ubitus est une plateforme de cloud gaming et ainsi la troisième force du secteur avec laquelle Microsoft signe un accord de 10 ans. Elle travaille aussi notamment avec Nintendo en proposant plusieurs jeux en cloud gaming sur Nintendo Switch.



Nous sommes honorés d’établir un partenariat de 10 ans avec Microsoft pour que les joueurs puissent streamer les jeux PC Xbox et les titres d’Activision Blizzard dans l’attente de l’acquisition.



Cette collaboration enrichit notre bibliothèque avec des IPs de premier plan et porte notre bibliothèque à plus de 1 000 titres, une étape importante pour Ubitus, qui poursuit sa mission d’offrir des jeux de qualité à davantage de plateformes et de joueurs dans davantage de pays grâce à sa solution de streaming de jeux accessible.



Si le rachat d’Activision Blizzard est validé, les joueurs qui utilisent ces services de cloud gaming pourront donc streamer les jeux du PC Game Pass, ainsi que les jeux d’Activision comme Call of Duty dans les meilleures conditions possibles.