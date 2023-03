- Bonne nouvelle pour la nouvelle série d'animation , Batman Caped Crusader sera diffusé sur Prime vidéos. Produit par J.J. Abrams, Matt Reeves et Bruce Timm, la saison 1 qui sera composé de 10 épisodes on apprend déjà qu'une saison 2 est déjà dans les cartons.- Spider man Across the spider verse s'offre 2 nouveaux visuel signé par le magasine EmpireDans la deuxième image est représenté Mumbattan, la ville d’origine de Spider-Man India.Spider man Across the Spider Verse sortira en salle le 31 mai prochain.