Avec cette vague 4, le « Booster Course Pass » entre dans une nouvelle phase, avec davantage de nouveaux circuits (tout du moins, issus de Mario Kart Tour)… mais aussi des personnages supplémentaires !Ce personnage initialement apparu comme mini-boss dans Super Mario Bros 2 « USA » avait fait son entrée dans la série Mario Kart avec Double Dash comme co-pilote de Yoshi. On ne va pas discuter ici du genre de Birdo, mais l’étrange créature arrive en plusieurs coloris pour accompagner une seconde surprise : un nouveau circuit basé sur Yoshi’s Island !, je ne prends pas trop de risques en citant Diddy Kong, Pauline (apparue comme nouveau personnage au démarrage de Mario Kart Tour), la Plante Piranha (accompagnée de son propre circuit, les Ruines Plante Piranha) et Kamek (initialement prévu dans Mario Kart 64 et finalement apparu dans Tour).La dernière place devrait se jouer entre quelques candidats : Funky Kong, Dixie, la Reine des Abeilles, la chenille Wriggler, ROB, Paratroopa, les frères marteaux-boomerangs, Donkey Kong Jr (en version SNES)…Seront-ils également accompagnés de nouveaux karts et éléments de personnalisation ? Rien n’est annoncé à ce sujet, mais on ne peut rien exclure, tant Mario Kart Tour a accumulé une base considérable de véhicules au fil de ses mises à jour.: Pour cette vague 4, la part entre circuits rétro et nouveaux (incluant Tour) est de 50-50, et cette parité devrait être la norme pour les deux dernières vagues restantes. On a même droit à 3 circuits de ville : Amsterdam et Singapour étaient effectivement pressentis, tandis que Bangkok remplace finalement Los Angeles.Ces circuits urbains disposent toujours d’une réalisation marquée par les limitations de Tour, mais en comparaison des vagues 1 et 2, les progrès sont tout de même assez nets, et ces 3 « nouveaux » circuits proposent également des environnements ainsi que des conditions de courses plus variés.Graphiquement, les autres courses semblent avoir bénéficier de davantage de temps de développement, tout particulièrement Riverside Parc, le Stade Waluigi et l’Île de Yoshi.Assez bavardé, place maintenant à l’analyse course par course :L’escapade dans la capitale des Pays-Bas propose un circuit pas si urbain : on traverse ainsi des champs de tulipes et on serpente entre les moulins, tout en plongeant dans les canaux de la ville. Il s’agit là du premier circuit estampillé Tour à proposer des conditions de courses variées, les précédents étant essentiellement urbains.Pour la qualité du tracé, tous les tours sont différents, mais les deux premiers tours sont tout de même assez tranquilles niveau difficulté. Les affaires se corsent toutefois assez sérieusement pour le dernier tour, où les virages sont à la fois plus abrupts, et le tracé en ville un peu plus confus.Issue de la coupe Champignon de Super Circuit, cette course marquait alors un premier pic de difficulté. Déjà remodelée récemment pour Tour, elle est ici reprise avec un tracé quelque peu simplifié, mais qui gagne aussi du dénivelé. Nouveauté du circuit : des plantes piranha sur pattes (les ptooies) reprises de SMB3 peuvent distribuer bonus ou peaux de bananes !C’est également un tracé court plutôt nerveux, mais une fois encore avec les reprises GBA, Riverside Parc n’a plus grand-chose à voir avec l’original. Réussi en tout cas !La coupe Fleur de Mario Kart Wii présente son 3ème circuit dans MK8D, avec le très apprécié Pic DK ! Les rampes en U ayant été réintégrées avec la vague 3, rien ne s’opposait au retour de ce circuit, déjà présent dans Tour. Si ces rampes permettant de réaliser des figures étaient une nouveauté de MK Wii, Pic DK était le seul circuit à en avoir impérativement besoin sans être dénaturé.Du même coup, hormis sa nouvelle réalisation graphique, Pic DK revient grandement inchangé. Les sensations de courses sont quasiment identiques à l’original sur Wii, sans surprises donc, mais c’est aussi bien comme ça.Une fois encore, les dataminers de Tour ont déniché les bons indices pour ce tout nouveau circuit, qui propose un tour en accéléré des 6 mondes de Yoshi’s Island. Eh oui, il s’agit bien d’un hommage appuyé à ce classique de la SNES, avec des clins d’œil à foison dans les éléments de décor, les ennemis dans et en dehors de la piste, et même, la progression dans la course qui respecte celle du jeu original ! Ajouté à ça un remix de la musique du jeu et des éléments sonores jusque dans l’écran de résultats… N’en jetez plus !La qualité du tracé n’est pas en reste : long mais très varié, avec même des passages sous l’eau, dans les airs, des marches qui apparaissent lorsqu’on traverse un nuage surprise… Définitivement la meilleure nouvelle course depuis le Dojo Ninja !La capitale thaïlandaise semble avoir été avancée par rapport aux prévisions, ce qui offre du dépaysement après une succession de 3 circuits européens. On en revient aussi à un circuit complètement urbain.La réalisation graphique colorée est correcte, même si elle – comme le circuit d’Amsterdam – bien marquée par la provenance smartphone, avec des éléments de décor anguleux.La traversée est sympathique, mais de là à l’appeler « bousculade »... Bref, pas le tracé le plus mémorable de cette vague 4.Je ne vais pas mentir en disant – comme beaucoup de fans – que j’attendais davantage un autre circuit issu de Mario Kart DS (Bateau Volant pour ne pas le nommer) que celui-là. Ce Circuit Mario s’est fait oublier avec le temps, et il est seulement repris pour la 1ère fois (simultanément avec Tour), mais il ne s’agit pas non plus d’un circuit basique comme peut l’être le pas fameux Circuit Toad 3DS : cette course était présente dans une coupe Étoile – inhabituel pour un circuit Mario – et s’avère technique, avec notamment 2 virages très serrés à négocier sur la fin.La réalisation propre n’est pas la plus ébouriffante de cette vague, mais la nouvelle mouture a tout de même redonné un coup de jeune à ce circuit qui gagnait finalement bien à être connu.Pas de surprises cette fois-ci, ce circuit étant même déjà attendu pour la vague 3, remplacé par Bois Vermeil. Le final de la coupe Fleur de Double Dash (oui, enfin un circuit GameCube !) avait été repris dans Mario Kart Wii, et disposait déjà d’une grande popularité. Son report semble lui avoir été profitable, avec une réalisation graphique très convaincante.Mario Kart Wii avait apporté des rampes en U, et elles sont bien présentes, mais elles permettent en prime d’accéder à deux courtes sections en antigrav, ajoutées en bonus ! Elles ne sont toutefois pas simples à atteindre, et reste également à voir si elles offriront un avantage déterminant en jeu.On retrouve toutefois tout ce qui fait le sel de cette course depuis l’original, avec les pièges, les bosses… L’un des meilleurs circuits de Double Dash a donc bénéficié d’un joli traitement !2 circuits estampillés Tour dans la même coupe ? Mais cette place de final a été accordée à une course que les amateurs du jeu smartphone ont particulièrement bien apprécié !Singapour aurait-il versé une prime à Nintendo à des fins touristiques ? On pourrait y songer tant la réalisation est cette fois un cran au-dessus des autres villes, et surtout, le tracé est plus audacieux. Après deux tours assez courts mais nerveux, bien distincts l’un de l’autre (le premier passant par les airs, le second par des quartiers plus anciens), le dernier tour repasse quasiment par tous les lieux visités en sens inverse !Singapour fait donc date : c’est le tracé le plus fou jusqu’à maintenant des circuits estampillés Tour !. Vous l'aurez globalement noté, la qualité graphique est vraiment en hausse, et les circuits de la vague 1 paraissent déjà un peu datés en comparaison (eh oui, un an déjà !).La qualité des tracés est elle aussi de très bonne tenue, et l'Ile de Yoshi est même un classique instantané !- susceptibles d'être mises à jour en fonction des découvertes dans les codes du jeu ou des évolutions de Mario Kart Tour.Pour les vagues 5 et 6, attendez-vous à des surprises pour les nouveaux circuits… et peu de surprises concernant les circuits rétro.: Leaké pour la vague 4, ce circuit a été apparemment échangé avec Bangkok.: Refait pour Tour, et apparaît dans la bannière qui a fuité. Ce classique de Mario Kart Wii est très demandé.: Tous les leaks mentionnent de longue date ce circuit, par ailleurs complètement remodelé pour Tour.: Proposé récemment dans Mario Kart Tour, ce circuit semi-aquatique devrait compter 3 variantes… et arriver avec la Plante Piranha comme pilote, forcément !: Cela devrait être une ville, mais on ne sait pas encore laquelle. Les plus souvent citées sont Madrid, Athènes, Rio et Le Caire.: Ces 2 circuits ont été refaits pour Tour, mais si le final est celui que je prédis, alors ce sera nécessairement Paquebot Daisy.: Les leaks semblent indiquer la présence d’un circuit Lac Vanille, mais un datamining récent de Tour a révélé une place possible pour un Château de Bowser de la SNES.: Le datamining de Tour a révélé un nom de code « mobdk » dont on ne sait pas grand-chose… si ce n’est d’indiquer un circuit basé sur l’univers de Donkey Kong ! Uneaprès Yoshi’s Island ? L’idée paraît alléchante !: Les amateurs de Mario Kart Tour attendent cette course impatiemment !: Place initialement prévue pour Bois Vermeil, un circuit GC devrait logiquement l’occuper. Ma préférence irait pour le premier, mais une pub affichée pour le second apparaît aussi dans Supermarché Coco.: Cette place est vide dans tous les leaks. Je pense qu’il s’agira d’une course rétro, et il reste un circuit GBA remodelé en stock dans Tour (), mais ce n’est pas le plus enthousiasmant. Cela pourrait donc être n’importe quel circuit rétro.: Cette place est également vide, mais suivant la logique, ce sera un circuit tout nouveau, peut-être sur le, compte tenu des nombreux éléments déjà présents dans les codes de Mario Kart Tour.: Madrid, Athènes, Le Caire, Rio…: Cette place sera occupée par une course de Double Dash. Je reste persuadé que pour une coupe à épines, il faut un, et ça pourrait être la course issue de ce jeu.: Le flou demeure, mais en l’absence de préfixe, ça pourrait être une toute nouvelle course dont on ne saurait encore rien.: La seule quasi-certitude actuellement pour cette coupe. On sait dès le premier leak que le préfixe indiqué était « Wii ». Et le circuit a été récemment refait pour Mario Kart Tour. En fait, le seul doute qui subsiste concerne la qualité de la course : la version smartphone est en effet assez décevante… Gageons que la version finale fera mieux !