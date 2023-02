C’est quoi ces histoires de mises à jour obligatoire sur Xbox mais quel idée vraiment pourri. Je ne laisse pas mes appareils en veille pour éviter une grosse consommation d’électricité et dès que je veux lancer un jeu par exemple une fois hier atomic heart 70go de mise a jour et aujourd’hui 15go je me retrouve à poireauter pendant des heures. Y a-t-il un moyen pour éviter cela sans laisser la console en veille ?

posted the 02/23/2023 at 10:44 AM by cleptomaniak