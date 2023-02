La nouvelle a été relayée ici même : Earthworm Jim 4 aurait été annulé. Même si l'annonce n'a pas été officialisée, on peut dire que c'est tout comme vu l'avancement, ou plutôt l'absence d'avancement du projet.Après un peu de recherche, la situation est même plus ubuesque encore... à l'image du ver de terre peut-être, mais surtout celle de Tommy Tallarico, compositeur des musiques des 2 premiers volets, mais aussi à l'origine du projet Intellivision Amico, et accessoirement président de son propre fan club.J'ai donc mis à jour mon article publié sur gameforever.fr consacré à Earthworm Jim.Pour Gamekyo, je vous propose le dernier paragraphe de mon article.Bonne lecture !Résumé du paragraphe précédent :, et coïncidence sans doute pas fortuite, Doug TenNapel (le dessinateur du personnage) a pu financer avec succès une BD Earthworm Jim ("Launch the Cow") en 2019.L’Amico ? Forcément, on se demande pourquoi une telle licence atterrit sur une console prévue pour fin 2020, et pour ainsi dire surgie d’un passé plus lointain encore que le ver de terre – l’Intellivision originale étant une console du début des années 80 qui tenta de concurrencer l’Atari 2600.Oui, eh bien j'y viens : simplement parce que, lequel était le compositeur attitré du studio Shiny, ayant notamment travaillé sur Earthworm Jim 1 et 2. David Perry l’ayant rejoint dans cette aventure, on comprend donc rapidement pourquoi Earthworm Jim 4 devient l’un des fers de lance de cette Amico.La console, conçue pour la famille avec des jeux simples et des remakes de classiques de l’ère Atari 2600, peine toutefois à faire parler d’elle, etCe premier trailer semblait toutefois promettre le démarrage effectif du projet, dont le style graphique porte clairement la signature de Doug TenNapel.portée par un Tommy Tallarico recroquevillé sur une petite communauté de fans et manifestement déconnecté aussi bien des réalités du marché que des attentes des joueurs, la console n'a toujours rien de concret à montrer fin 2022, à part quelques vidéos de présentation de jeux qui ne soulèvent guère l'enthousiasme.Comment réellement attendre un jeu vaporeux sur une console aussi fumeuse ?, Interplay ne souhaitant pas que l'image d'Earthworm Jim soit associée aux opinions ultra-conservatrices maintes fois exprimées par l'auteur, notamment pour ne pas compromettre la réalisation d'une série animée annoncée en 2021.Alors que Tommy Tallarico prétendait que l'équipe originale était réunie autour de ce projet, David Perry a simplement déclaré ne pas y être impliqué, tandis que Nick Jones, un ancien de Shiny, a révélé que les retrouvailles de l'équipe en 2019 n'étaient justement qu'une simple réunion d'anciens collègues, que Tallarico a ensuite montée en épingle durant un live stream.Comme si la blague n'était pas suffisamment mauvaise, Intellivision (donc Tallarico) n'aurait en fait jamais conclu d'accord avec Interplay pour obtenir les droits d'exploitation d'Earthworm Jim, et a préféré cacher ce projet sous le tapis en espérant que tout le monde l'oublie.Dans le même temps, la série animée pourtant lancée officiellement par Interplay ne donne plus aucun signe de vie.après cette succession malheureuse de projets foireux ? Oui et non ! Sa place est peut-être de rester définitivement dans les années 90, une époque où il était si "groovy", mais le retrogaming est aussi plus vivant que jamais, et l'aura de ses deux premières aventures demeure intacte.Si après cette lecture, vous avez envie de vous replonger dans les souvenirs (y compris les mauvais) de la série,. J'évoque plus en détails les premiers volets cultes, mais aussi Earthworm Jim 3D.=>