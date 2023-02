SPOILERS CEUX QUI NONT JAMAIS FAIT LE JEU CASSEZ VOUS c'est pour votre bien !/!







Oui depuis hier Ito réponds très clairement a des tweets/questions sur sh2.il y en a plein dont plusieurs dans sa langue d'origine je vous invite à allez voir c'est très intéressant.

Je vous poste quelques réponses de Ito .



je pense que n'importe quel fan du jeu sera ravi d'apprendre ou de lire n'importe quelle miette officielle sur le scénario du jeu

Je vous poste les traductions mais je vous invite à allez sur son twitter .

Je comprends que certains aient leurs propres interprétation et c'est aussi la force du jeu mais quand Ito dis des choses je pense qu'il faut sagement l'écouter (c'est très drôle de voir certains comm sur son TT limite lui apprendre le jeu )







Quelq'un a d'abord demandé si il y avait quelqu'un dans le coffre de la voiture et ito répond ceci dans un enchaînement de questions reponses:



"Pas dans le coffre mais sur la banquette arrière. Je ne pense pas que James soit aussi cruel que quelqu'un qui a tué quelqu'un et conduit jusqu'à une rivière/un lac/dans un bois pour abandonner le cadavre."



"De plus, si son cadavre avait été dans le coffre, James ne l'aurait pas autant aimée et recherchée sans se soucier du danger ou commis un suicide par noyade. Il a mis le corps sur le siège arrière parce qu'il l'aimait toujours."





"En premier lieu, si nous avions fait l'intérieur et mis le cadavre de Mary sur le siège arrière et que James l'avait vu, le jeu/l'histoire se serait terminé à ce moment-là. Parce que James n'aurait PAS eu besoin de la chercher."





Ce soir il réponds à certains commentaires comme quoi si elle avait été sur les sièges arrière James l'aurait tout de suite remarqué...



"Certains ont insisté sur le fait que s'il y avait le cadavre de Mary sur le siège arrière, James la remarquerait immédiatement. Si elle est assise dessus, je le penserai aussi. Mais si son corps est allongé et recouvert d'une couverture, il ne le remarquera pas immédiatement."



"Beaucoup de gens qui insistent sur la théorie appelée "le cadavre de Mary dans le coffre" n'essaient jamais de la comprendre"





Il a encore répondu ce soir ça peut peut être continuer.

En tout cas vivement un nouveau trailer ou gameplay ou photos j'ai vraiment hâte de voir le jeu qui si il honore l'original on risque de prendre une très très méchante claque.