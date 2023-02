Bonjour à tous,Je suis en train de faire du tri chez moi et je souhaite me débarrasser de beaucoup de choses.Pour cela, je propose soit un échange, soit de la vente, mais je préfère principalement l'échange.Au lieu de télécharger toutes les photos de ce que j'ai dans l'article, je les ai toutes mises dans un dossier RAR avec toutes les photos sur 1fichier.Vous pourrez les consulter directement de cette façon.Je vais publier plusieurs annonces sur Leboncoin et je mettrai à jour de temps en temps ce qui part ou rentre.Pour ce que je recherche, cela peut être de tout, des jeux vidéo à des accessoires pour un thermomix. N'hésitez pas à me MP.