Selon Jeff Grubb, Undead Labs travaille sur une nouvelle IP aux côtés de State of Decay 3, et ce titre devrait devrait etre annoncer l'année prochaine.Jeff a également suggéré :• Starfield en juin• Sorties de Hellblade 2 en 2023

posted the 01/31/2023 at 04:03 PM by skuldleif