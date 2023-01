La paix peut t-elle devenir éternelle ?

Un millénaire auparavant sur les terres d'Elyos, le dragon des ténèbres Sombron plongea le monde dans le chaos. Celui-ci finit par être scellé grâce au courage de quelques individus, ainsi qu'aux pouvoirs de Héros venus d’autres mondes. La paix revint alors sur les terres d’Elyos, une paix que tout à chacun aurait désiré éternelle... Malheursement, le sceau fini un jour par faiblir et le dragon des ténèbres fît son grand retour pour semer la terreur...



⌁ Découverte du jeu + Nouvelles fonctionnalités / Walkthrough et Avis (part.I) :



- Avez-vous commencé le jeu ? Si vous êtes un aficionados de la license qu'en pensez-vous en comparaison des anciens opus ? Le manque de profondeur dans l'histoire et les dialogues ne vous pose pas de soucis ?

☞ [ MÉCANIQUES ] : Fire Emblem Engage est un jeu vidéo du genre Tactical RPG au tour par tour, développé par Intelligent Systems et édité par Nintendo. C'est le dix-septième volet de la série Fire Emblem (en comptant les remakes) et le deuxième opus (hors spin-off) de la license sur Nintendo Switch après Three Houses.



‣ Fire Emblem : Engage est disponible sur Nintendo Switch,

sortie le 20 Janvier 2023.



Pour ceux que ça intéresse: Metascore 81 / Users 6.8





— menu ✄ :00:00 [Cinématique] intro02:54 [Gameplay/Walkthrough] Découverte de Florra /interactions et adoptions des animaux06:52 Carte du Monde07:26 [Walkthrough] Découverte de Somniel - Notre Base : Chambre/ Ferme / Shop / Entrainement / Verger / Salle des Emblèmes08:22 Carte de Somniel09:28 Magasin et Forge12:49 Relations Sociales13:46 Chambre : souvenirs et modes de difficultés15:21 Salle des Emblèmes20:20 Ballade aux alentours et Esprit Protecteur Lumera25:52 Entrainements28:26 La Ferme des animaux29:16 Présentation, Explications et Avis sur le jeu par PIMOODY35:50 Qu’elles sont les différences entre les modes ?38:07 Points négatifs… et, le Positif alors ?38:56 [Cinématique] Début du nouveau chapitre ! (combat à suivre dans la partie II)