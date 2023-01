ptit blog

Salut à tous amis joueurs,Un petit billet d'humeur pour vous donner mon étonnement sur la venue de certain jeux sur le store de playstation.Consultant régulièrement, les divers store pour m'informer des dernières sorties de la semaine, je remarque de plus en plus que chaque semaine sort sur le psn, un jeu jumping.jumping sandwich, jumping taco, jumping burrito, jumping hotdog etc etcPas de vidéos dans la description, juste 3 pauvres photo, aucunes idées de ce que c'est.1.50€ le jeu, je me dis un moment: Mais qu'est ce que c'est?Surtout qu'il y a des version turbo a 2.50€Une petite recherche sur youtube et la vérité eclate enfinencore une autre?une dernière pour la route? là ils ont fait des efforts sur la musique et le decorC'est pire ce que je pensais. En gros, c'est un marché de trophée platine.C'est tellement gros que c'en est hilarant