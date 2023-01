Top évidemment subjectif qui prends en compte le design,le lore ,l'arène,le challenge, l'ost.15 Danseuse de la vallée boréaleSublime mélange de violence et de légèreté en plus d'un combat qui surprends la première fois.14 Malenia,blade of miquellaCombat qui m'a vraiment donné du fil a retordre avec un build force et un ultra espadon.J'ai aimé son design et le fait que ce soit ce personnage qui a été utilisé sur le premier trailer . L'intro du combat est classe et il aura marqué je pense l'année 2022 a lui seul.13 Gwyn Lord of CinderLe boss de fin d'une des plus grandes aventures du jeux vidéo.les quelques notes de piano de Sakuraba resteront a jamais gravées dans les mémoires.12 Chevalier FumerolleLa classe a l'état pur.Le meilleur combat de DS2 dans ce dlc sans pitié.et puis larme m'aura accompagné dans mon aventure sur DS3.11 MidirFallait au moins un combat de dragon dans le top Difficile de choisir j'ai failli mettre kalameet mais c'est vrai que Midir m'a vraiment impressionné de par son envergure et ce DLC m'aura marqué.10 SIFObligé de mettre Sif.Pas le combat le plus dur loin de la mais le combo design arène et le fait que quand il a presque plus de vie il boîte ça m'avait fait de l'effet a l'époque !triste! 9 Lady MariaLe combat dans le clocher qui pue la classe.Et pas un énorme monstre a la caméra horrible pour une fois dans bloodborne.l'un des meilleurs combats du jeu pas de doutes possible.8 Maiden Astraea (version PS3)L'un des combats les plus unique de toute la série.Deja la musique Masterclass (et l'originale pas l'immonde "remix" ps5.quelle ost bon dieu.mais toute l'histoire autour d'elle et Garl Vinland.Le fait qu'elle ne se défende presque pas.Les bébés dégueulasse autour d'elle... Mythique.7 Sister FriedeVoilà pourquoi DS3 a les meilleurs boss de la série.quelle dinguerie ce combat.interminable.Violent.6 Nameless KingLe combat qui m'aura mis la plus grosse claque sur la série quand je l'ai découvert.avec deux phases bien distinctes.Quelle classe bordel. 5 IsshinLE duel a l'état pur.On arrive pas la par hasard et ici on dois montrer tout ce qu'on a appris durant l'aventure Sekiro.Il m'aura vraiment mis mal celui là ....4 O & SL'affrontement culte par excellence dans Anor londo.lambiance la musique les 2 boss la phase 2 la rage .Ramenez moi en 2011.3 ArtoriasMon perso préféré de la saga de loin.la classe incarnée.le background le design ce combat incroyable.rien a jeter merci .2 Orphelin de KosToujours dans les dlc qu'on trouve les meilleurs .et comment mieux finir le dlc de bloodborne.Par un viol.degueulasse mais charismatique a la fois Kos nous lâche pas et ne cesse d'attaquer dans cette arène du désespoir.Un cri qu'on oublie pas.1 GaelIls ont réussi à boucler les dark souls de la meilleure des manières avec ce boss.Tout est bien dosé,fluide patterns lisibles musique épique classe du personnage la 2 ème phase et le fait que ce soit la fin... masterclass