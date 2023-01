Pour les possesseurs de PS5 vous avez droit à 6 mois de Apple TV+ offert via l’application sur la console.Et 3 mois que PS4.L’abonnement passe ensuite à 6,99 euros. Donc pensez bien à résilier avant le prélèvement.Je l’ai activé après avoir écoulé ma semaine gratuite en utilisant un autre e-mail et ma deuxième carte bancaireÇa fonctionne donc n’hésitez pas.D’ailleurs si vous vous demandez « Okay mais y a quoi d’intéressant sur la Pomme TV moins? »Bah y a deux excellentes séries que je recommandes :Une masterclass en tant que dystopie dans laquelle les salariés d’une entreprise se voit amputé de leur souvenir de l’extérieur une fois le pas de leur lieu de travail foulée, les laissant vide de toutes vie « hors du travail ». Mais une fois leur journée terminée, ils récupèrent uniquement la mémoire de leur vie à l’extérieur.Cela va amener les protagonistes à s’allier et à lutter contre eux même voire plus.Ça ressemble à une série sur le sport, ça a l’odeur d’une série sur le foot mais ça a le goût du FEEL GOOD Série et de la bonne humeur.Ted Lasso, c’est un coach de football américain qui se retrouve à coacher une team de footballeur britannique avec toutes les bonnes intentions du monde, en particulier celle qui consiste à les rendre heureux avant d’être victorieux.L’acting est top tiers, l’écriture sincère et l’humour vraiment fin. On aime certains persos pour les détester progressivement et à l’inverse on se mets à aimer les plus gros enfoirés à force qu’ils se dévoilent à nous.