Salut



Je suis en mode STR (Stratégie Temps Réel) et TTR (Tactique Temps Réel) en ce moment, je me suis fait une petite liste de jeux à faire (sur PC).



- Soldiers: Heroes of World War II

- Faces of War

Men of War

Men of War: Red Tide

Men of War: Assault Squad

Men of War: Vietnam

Men of War: Condemned Heroes

Men of War: Assault Squad 2

Men of War: Assault Squad 2 - Cold War



Battle of Empires: 1914 - 1918



Call To Arms

Call To Arms - Gates of Hell



Commandos: Behind Enemy Lines

Commandos: Beyond the Call of Duty

Commandos 2: Men of Courage (ou Commandos 2 HD)

Commandos 3: Destination Berlin (ou Commandos 3 HD)

Commandos: Strike Force



Desperados: Wanted Dead or Alive

Desparados 2: Cooper's Revenge

Helldorado

Desparados III (+ DLCS)



Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko's Choice



- Partisans 1942



Iron Harvest 1920



Command & Conquer

Command & Conquer - The Covert Operations

Command & Conquer: Red Alert

Command & Conquer: Red Alert - CounterStrike

Command & Conquer: Red Alert - The Aftermath

Command & Conquer: Tiberian Sun

Command & Conquer: Tiberian Sun - Firestorm

Command & Conquer: Red Alert 2

Command & Conquer: Red Alert 2 - Yuri's Revenge

Command & Conquer: Renegade

Command & Conquer: Generals

Command & Conquer: Generals - Zero Hour

Command & Conquer 3: Tiberium Wars

Command & Conquer 3: Kane's Wrath

Command & Conquer: Red Alert 3

Command & Conquer: Red Alert 3 - Uprising

Command & Conquer 4: Tiberian Twilight



Wargame: European Escalation

Wargame: Airland Battle

Wargame: Red Dragon



Act of War: Direct Action

Act of War: High Treason



Act of Agression



World in Conflict (Complete Edition)



- Company of Heroes

- Company of Heroes: Opposing Fronts

- Company of Heroes: Tales of Valor

- Company of Heroes 2

- Company of Heroes 2: The Western Front Armies: Oberkommando West

- Company of Heroes 2: The Western Front Armies: US Forces

- Company of Heroes 2: Ardennes Assault

- Company of Heroes 2: Case Blue

- Company of Heroes 2: Victory at Stalingrad



- Warhammer 40,000: Dawn of War

- Warhammer 40,000: Dawn of War: Winter Assault

- Warhammer 40,000: Dawn of War: Soulstorm

- Warhammer 40,000: Dawn of War: Dark Crusade

- Warhammer 40,000: Dawn of War II

- Warhammer 40,000: Dawn of War II: Chaos Rising

- Warhammer 40,000: Dawn of War II: Retribution

Warhammer 40,000: Dawn of War III



- Halo Wars

- Halo Wars 2

- Halo Wars 2: Opération Spearbreaker

- Halo Wars 2: L'éveil du cauchemar



Dune 2000

Empereur: la bataille pour Dune



JTF



Ground Control + Dark Conspiracy

Ground Control II



R.U.S.E.



Universe At War



Star Wars: Empire At War Gold



Forged Battalion



Homeworld

Homeworld 2

Homeworld Emergence

Homeworld Deserts of Kharak





Ceux avec le - sont ceux que j'ai déjà fini.

Donc si vous voulez des avis aussi ^^.