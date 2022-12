Interview de Yasunori Mitsuda (connu entre autres pour ses compositions musicales sur Xenogears, Chrono Cross ou encore le récent Xenoblade Chronicles 2), on y retrouve des petits extraits de gameplay pour Sea of stars prévu pour l’été 2023.Pour rappel le jeu est produit par le studioconnu pour leur jeuOn y apprends entre autres qu’une des commandes faite à Mitsuda était de donner un rendu Super Nintendo à sa BO pour le jeu. Ce qui s’annonce vraiment prometteur.Trailer du jeu pour ceux qui l’aurait raté

Who likes this ?

posted the 12/24/2022 at 03:27 PM by killia