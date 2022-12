Dimanche, Final Fantasy a fêté ses 35 ans !Le jeu d'Hironobu Sakaguchi qui a sauvé Squaresoft en son temps, est à l'origine d'une l'une des plus grandes sagas de JRPG de tous les Temps !Avez vous joué à l'épisode originel sorti sur NES?Venez partager votre avis sur le jeu ou le reste de la saga !▶️ LIRE SUR AVIS SUR FINAL FANTASY (NES) :▶️ DECOUVRIR LA SAGA FINAL FANTASY :

posted the 12/20/2022 at 02:25 PM by obi69