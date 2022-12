The Callisto Protocol n'est pas le jeu que tout le monde attendait : il trace son propre sillon, qui n'est pas parfait, mais ses mécanismes ont trouvé écho en moi.

Cependant, tout se complique lorsqu'il y a plusieurs ennemis, et c'est là que le pouvoir de télékinésie rentre en jeu pour gérer la foule. Le level design étant blindé de pièges à utiliser contre les ennemis (piques contre les murs, mécanismes qui broient les mobs), il ne tient qu'à vous d'utiliser les outils mis en place ; car oui, le jeu sera sans pitié pour les joueurs se contentant de bourriner, avec une mort arrivant en quelques coups uniquement.

En effet, lors d'une attaque ennemie, il vous suffira d'appuyer sur le joystick gauche d'un côté ou de l'autre pour esquiver le coup de l'ennemi. Attention à ne pas aller dans la même direction en cas d'attaques successives et ainsi pouvoir contre-attaquer. Un système qui marche parfaitement après un temps d'adaptation.

The Callisto Protocole n'est pas Dead Space. Même s'il y a bien sûr quelques ressemblances, les ambitions sont toute autre : ici, le gameplay se veut plus brutal, avec ce système de combat au corps à corps qui sera au cœur du jeu.

posted the 12/06/2022 at 09:36 PM by obi69