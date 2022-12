- La PS5 présente une grande différence dans les paramètres entre le mode 60Hz et le mode 120Hz. Le mode 60Hz permet la prise en charge de TSR, Lumen et Nanite.

- TSR (Temporal Super Resolution) est la nouvelle technique de reconstruction créée dans Unreal Engine 5 pour s'intégrer à Lumen et Nanite.

- Lumen est le nouveau système d'éclairage de l'UE5 qui offre un éclairage global, des réflexions et des ombres avec des résultats similaires au Ray-Tracing à un coût bien moindre.

- Nanite est un système de géométrie avancé qui permet une plus grande quantité de polygones dans les ressources sans affecter les performances.

- PS5 offre de meilleures occlusions ambiantes, réflexions, ombres et illuminations globales grâce à Lumen. Il y a vraiment une différence générationnelle dans cette section.

- La distance de dessin 60 Hz de la PS5 est nettement supérieure grâce à Nanite et à son intégration dans Lumen. Avec cette technique, les sprites 2D pour représenter la végétation, par exemple, seront de l'histoire ancienne.

- Lumen s'appuie sur les réflexions SSR pour présenter plus de détails. La qualité géométrique des réflexions de Lumen est quelque peu limitée et certains modèles (comme le joueur) ne seront pas reflétés.

- Le mode 120 Hz de la PS5 n'a pas de réflexions (la PS4 et la PS4 Pro utilisent des réflexions SSR).

- Problèmes de performance de la PS4. Elle n'est pas en mesure de maintenir une vitesse stable de 60 images par seconde.

- Fortnite Chapitre 4 est l'étape dont les consoles next-gen avaient besoin pour commencer à montrer leur véritable potentiel.



