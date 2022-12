Wednesday une série que j'attendais pas forcément mais les trailers mon titillé ma curiosité.Ayant pas revu les films depuis un bail je me souviens encore de cette ambiance et de cette univers "macabre" qui fonctionne à merveilles.Alors que pensez de cette série by Netflix ? Bah c'est globalement sympathique mais sans plus malgré une belle interprétation de Jenna Ortega qui joue parfaitement le personnage de Mercredi , une bande son et une photographie soigné le reste ne vole pas très hautLes personnages sont très caricatural et ne raconte pas grand choses , une ambiance très teenager et une famille Adams pas si présent que ça.L'école Never More fait beaucoup penser à Poudlard mais je n'ai pas senti d'identité propre à cette endroit qui est comme même un lieu très important.Le scénario est potable bien que très prévisible , mais 8 épisodes de presque 1 heure c'est trop et c'est toujours le même problème avec Netflix.