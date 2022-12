Ah, Willow, le film de mon enfance ! Et alors que je rêvais d’une adaptation en jeu vidéo, voilà que j’apprends sur le tard qu’il en existe une sur NES, il est vrai sortie de manière très confidentielle en Europe.

Plutôt que d’un jeu d’action, il s’agit ici d’une aventure à la Zelda dont la trame suit à peu près vaguement la trame du film : Willow ne part donc pas à l’aventure malgré lui, mais parce qu’il est l’élu destiné à affronter la sorcière Bavmorda.

Le jeu de Capcom est donc une adaptation très libre, où les principaux personnages du film ne font que des apparitions comme PNJ. Pour autant, la réalisation colorée accompagne une aventure plutôt longue, durant laquelle Willow apprendra de nombreux sorts.

La formule est classique, plaisante et efficace, mais a tendance à recycler un peu trop abusivement les mêmes décors, au point de donner l’impression de tourner en rond… quand on ne tourne effectivement pas en rond, d’ailleurs ! Un défaut assez gênant, et qui empêche sans doute ce jeu d’égaler les meilleurs du genre sur NES, mais qui une fois surmonté n’empêche pas de vivre cette aventure à la difficulté accessible jusqu’à son terme.

A l'occasion de la sortie de la série évênement sur Disney +, retour sur l'adaptation du film sortie jadis sur NES !