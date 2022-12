A fortiori bonsoir,On y est: la phase Budokai TenkaichiUne coupe du monde incroyable ou surtout les "petits" ont fait rêver:- L'Arabie qui surprend le monde, la voie lactée et les galaxies a cotés en battant l'Argentine de Messie- Le Japon qui défonce l'Allemagnel'Espagne!!!- Le Maroc et le Sénégal qui qualifie l'Afrique- La France battu en faisant l'erreur d'avoir sous-estimé la Tunisie- Cameroun/Serbie qui nous ont donné le meilleur match de la CDMEnfin ,l'Allemagne éliminé comme une mer** et bien méritéNOTE: depuis 98, il y a une malédiction de jeprendlagrossetête: chaque champion se fait sortir comme une mer** a la CDM suivante dés le 1er tour, sauf le Brésil qui a résisté en 2006 et maintenant la France aussi qui a réussi a gardé sa placeVivement la suite! Selon vous, qui sera champion ?