Bon.il est temps de donné un avis après quasi deux semaines.et comme quoi faut toujours laisser le temps pour donner un avis car j'aurais pe du tout eu le même les 2 premiers jours.Passé la découverte de la Map il est malheureusement temps de reconnaître que cest pas la suite parfaite tant attendu pour le moment (oui je dis bien pour le moment)Commençons par les points positifs.-La Map.Al Mazrah est une bonne map.elle est grande belle avec des zones bien différentes.Elle est assez bien équilibrée,rien a voir avec la purge Caldera sorti l'année dernière.peut être un peu trop fouullie dans les bat mais honnêtement elle tue ya des supers panorama en plus-le retour du BR ,ça fait du bien après avoir bien squatter le mode résurgence par default de revenir au battle Royale avec le retour des bonnes sensations qu'on ne trouve que dans ce mode .-mecanique de nage ça fait clairement la différence pour se sortir de situations périlleuse et enfin on meurt plus bêtement en mettant un pied dans l'eau.un gros travail a été fait la dessus c'est clairement satisfaisant.-les armes.ca rejoint ce que j'ai dis sur le multi les armes sont excellentes et pour l'instant équilibrées.de très bonnes sensations avec le son des armes est lourd et aussi grosses diff avec wz1 les armes au sol sont bonnes et on peut très bien se défendre toutes une game avec des armes loot au sol.-tchat de proximité.enorme a pleurer ce weekend avec un pote entre des discussions bizzare ou le fait de s'allier avec une autre team c'est juste énorme dans certaines situations même si je pense qu'à terme plus personne va l'utiliser si tu veux pas rentrer dans le délire.si yavait eu ça sur verdansk aïe aïe aïe lol.Passons aux points négatifs...-TROP LENT.Putain trop lent.tout les fans de wz1 sont tous d'accord là dessus.tout est lent dans ce jeu .Les déplacements mon dieu au début tu découvres ça va mais dès que tu veux la jouer agressif c'est fini on peut tout simplement plus jouer comme warzone (c'est warzone 2 vraiment ??)Sprint tactique trop court,glissades tout simplement a chier maintenant,plus de cancel slide, impossible de se plaquer en courant(donc avant si tu gérer tu te faisait des team de 3 4 qui te rusher solo la impossible tu doit rester immobile pour te remettre des plaques...) impossible d'annuler un rechargement, ADS long sur toutes les armes-les mouvements du coup on a l'impression qu'ils ont voulu uniformiser le niveau des joueurs tu ne peux plus faire la différence avec ta rapidité tes mouvements le cassages des caméras en fait tout simplement plus de Skill gap...-dynamique des gamesLe début ça va la fin ça va mais gros creu au milieu pendant 15 minute on se fait souvent chié.La faute a pas de loadout au 2 ème cercle,pas assez de contrats en quantité mais aussi en diversité pas assez de véhicules et pas assez de shops et très mal placés et le pire c'est que si tu veux t'acheter un drone pour voir où sont les mecs t'est pas sur d'en trouver un au shop car soit en quantité limité soit yen a tout simplement pas.du coup tout le mod e campe dans son bâtiment.On a pas ce truc qu'il y avait dans verdansk ou tu claqué un drone tu prenait un hélico ou autre véhicule a disposition et tu allé chercher les types on voit presque pas ça ici.-le système de loot.Trop compliqué pour rien des tonnes de trucs sur les étagères donc tu mets un temps fou a choisir ce que tu veux rammaser ça sert a rien les armes et équipements entassé sur les corps la plupart du temps t'arrive pas à ramasser ce que tu veux encore une fois trop lent trop de perte de temps pour rien je parle même pas du fait de pouvoir stocker 5 frappés de précision dans son sac et de se faire spammer ça dans le dernier cercle..-systeme de larguagesSi tu veux ton larguages tu dois attendre 15 minutes pour qu'il tombe et si une team le prends tu na plus aucune indication où il est sur la Map.Tu peux aussi acheter tes armes au shop mais c'est long a part sur certaines zones l'argent se fait moins vite sur Wz2-les shop comme j'ai dis yen a pas assez sur la Map et très mal disposé tu dois obligatoirement être devant debout pour acheter tu peux plus accéder à celui ci si c'est accroupi allongé ou sur le côté....)Ca accentue encore plus la lenteur des games.La c'est sûr tu joue en quator avec des randoms les mecs qui méurent vont pas attendre de se faire rea ils se barrent direct tu mets 10 ans a trouver les thunes nécessaires le contrat pour réa a disparue du jeu et il est possible que il n'y ai tout simplement plus de shop en fin de game.-etat du jeu assez catastrophique ça passe les 2 premiers jours là c'est plus drôleLags de fou une partie sur 2 ,SON catastrophique le pire de tout warzone 1 confondu la plupart du temps ta un mec qui te tue dans le dos tu la pas entendu a part dans les bâtiments si ta des mecs tu va entendre les bruits de pas mais dans beaucoup de situation on entends rien pareil les coffres on les entends pas-interface générale immonde je sais pas ce qu'ils ont fait bon on va s'y faire aux menus mais ingame on voit plus les pings des joueurs ni même quand tu mets a terre ou un pote mets a terre on voit rien avant c'était clair et simple la....Ya d'autres choses mineures mais en l'état si ça ne change pas je m'investis pas dans Wz2 comme sur le premier c'est sur.J'attends de voir les prochaines mise a jour et si ils vont écouter la communauté warzone (tous les streamers ont un avis unanime donc j'espère que ça va bouger et rapidement)Je passe du bon temps dessus mais plus les jours passent et plus les défauts me sautent aux yeux.Le jeu a un potentiel ÉNORME.Et avec de simples petits réajustement ça peut être énorme.Il faut qu'ils redynamise le jeu accentuer le Sprint tactique pouvoir se plaquer en courant mettre des Ballons comme ils ont fait a la fin du 1 pour se déplacer d'un point a un autre les shops portatifs mettre plus de véhicules en nombre et qu'ils soit un peu plus costauds mettre plus de contratsLes gens qui ont tous lâché le multi a Les gens qui ont tous lâché le multi a l'époque pour rejoindre warzone 1 c'était pour son dynamisme son action les fans de Call of et warzone veulent pas d'un jeu pseudo réaliste sinon tu l'appelle pas warzone cod c'est de l'arcade de ladrénaline et même si les ajouts et changement il en fallait très clairement et que le taf yen a eu le jeu a trop le cul entre deux chaises actuellement et a part diviser la communauté je sais pas où ils vont.Hâte de voir la suite des événements au fils des prochaines semaines pour l'instant je vais y aller molo et reprendre le multijoueur qui reste excellent.(Je prends quand même beaucoup de plaisir sur Warzone 2 beaucoup plus que sur caldera mais j'arrive pas a retrouver les sensations de verdansk......)Voilà voilà.(ils ont mis une petite récap de nos faits d'armes sur wz1 avec notre premier déploiement nos meilleures parties et stats générale c'est sympa)