Aujourd'hui se tient le concert Nier Fan Festival 2022, pendant le talk show, on apprend que Nier replicant vient de franchir le cap des 1.5M et Nier Automata vient de franchir la barre des 7M! On a aussi eu un nouveau trailer de l'anime. Et il y'a une étrange photo qui circule d'un véhicule qui cache un nouveau projet.