Final Fantasy 16 sera exclusif à PS5 pendant au moins six mois



Square Enix et PlayStation révèlent dans une nouvelle bande-annonce promotionnelle PlayStation 5 que Final Fantasy XVI sera une exclusivité sur la console de Sony pendant six mois après sa sortie.





Une nouvelle bande-annonce de présentation PlayStation 5 a révélé que Final Fantasy XVI, le prochain opus de la légendaire saga de jeux de rôle de Square Enix qui promet d'offrir des dizaines d'heures de jeu, sera une exclusivité temporaire sur la console pendant au moins six mois après sa sortie. . Le titre n'a pour l'instant pas de date de sortie définitive, bien que ses responsables assurent que son développement est déjà achevé à 95% et que plus d'informations seront fournies avant la fin 2022.





Comme nous pouvons le voir dans la bande-annonce ci-jointe, le jeu apparaît brièvement parmi d'autres titres et le message suivant peut être lu : "Final Fantasy XVI pour l'été 2023. Exclusif à la PS5 pendant six mois." À ce jour, aucun détail n'a encore été fourni sur les plateformes sur lesquelles le jeu sera disponible après cette période d'exclusivité sur la console de nouvelle génération de Sony, bien qu'au vu de ce qui s'est passé avec Final Fantasy VII Remake Intergrade, il pourrait également arriver sur les ordinateurs.



Que peut-on attendre de Final Fantasy XVI ?





"Il y a beaucoup d'enthousiasme avec le jeu et la demande ne sera pas faible. Il faudra équilibrer un cadre fantastique qui récupère un ton qui avait été perdu depuis Final Fantasy XII -en parlant de livraisons hors ligne- avec un gameplay qui laisse de côté la partie stratégique du rôle au tour par tour. Les joueurs vétérans peuvent-ils être satisfaits des nouvelles générations? C'est difficile, mais si nous devons mettre la main au feu pour quelqu'un au sein de Square Enix, c'est-à-dire l'équipe de Naoki Yoshida ", avons-nous commenté dans notre rapport dans lequel nous compilons tout ce que nous savons jusqu'à présent.