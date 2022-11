"Terrifier 2", le film d'horreur qui fait trembler l'Amérique, sortira bien au cinéma en France. Le film qui raconte les sinistres aventures d'un clown tueur vient de trouver un distributeur pour sa sortie de ce côté de l'Atlantique. Une sortie programmée le 28 décembre 2022.Ce n'était pas gagné pour une sortie en salles, du moins en France... Et puis le buzz aux États-Unis est tel que c'est la diffusion au cinéma qui l'a emportée... Terrifier 2, film d'horreur indépendant signé Damien Leone, arrive dans les salles obscures de l'Hexagone le 28 décembre 2022.«Terrifier 2» : le film d’horreur qui terrifie… et fait vomir les spectateurs américainsLe film, sorti le 6 octobre dernier, met en scène un clown sanguinaire s’en prenant à une fratrie lors d’Halloween. Il a déjà fait vendre 2,5 millions de dollars de tickets, malgré son microbudget de 250 000 dollars, financé en partie par une campagne de crowdfunding, indique le site Louder.Ce succès pourrait ne tenir qu’à la rumeur qui enfle, laissant penser que les scènes du film sont tellement violentes et sanguinolentes qu’elles déclenchent des réactions physiques sur les spectateurs. Certains assurent même que des personnes ont été évacuées en ambulance.‘Terrifier 2’ Now Streaming on SCREAMBOX as Box Office Total Approaches $8 Million! - Bloody-Disgusting.com le 31 octobre 2022."#Terrifier2 my friend passed out and the theater called an ambulance. Highly recommended""Ce film contient des scènes violentes, explicites et brutales. Ceux qui ont le cœur fragile, qui ont tendance à faire des malaises ou qui ont l’estomac fragile sont invités à faire preuve d’une extrême prudence. Pour ceux qui choisissent d'y aller quand même, vous êtes prévenus."Steve Barton, assure que ces témoignages sont authentiques. « Ce film contient des scènes violentes, explicites et brutales, tweete-t-il. Les téléspectateurs qui ont le cœur fragile, qui ont tendance à avoir des étourdissements ou qui ont l’estomac fragile sont invités à faire preuve d’une extrême prudence. Il y a déjà eu de nombreux cas d’évanouissements et de vomissements dans les cinémas. Pour ceux qui choisissent de continuer, vous êtes prévenus. »