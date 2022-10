Le film "Red" avait plusieurs idées malheureusement abandonné , il était prévu à l'origine une rencontre avec le précédant utilisateur du Gomu no Gomu no mi et d'après le scénariste "un voyage dans le temps" était prévu pour y rencontrer ce fameux garçon aux pouvoirs du caoutchouc. Une histoire avec une "académie d'utilisateur de fruits du démon" qui aboutirais à ce même voyage.L'idée aussi était d'inclure un shanks jeune mais cela à évoluer pour l'inclure dans un monde parallèle.Parmi les autres idées rejeté Uta qui part sauver Bon clay dans la "New Impel down " une prison volante. Uta qui la visite et divertit les prisonniers et d'une part les libérer pour une conquête du monde.Le scènariste voulait aussi faire apparaitre les personnages de Ener , crocodile et doflamingo mais ne voulant pas faire un film al stars mais un film plus personnel cela à été rejeté.Je trouve ça vraiment dommage certaines idées sont vraiment pas mal comparé au film que j'ai oublié entre temps.