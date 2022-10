Salut à tous !



Je m'étonnes de ne rien voir sur Star Ocean The divine force alors que beaucoup en avaient parlés lors de la sortie de la démo



Perso, j'ai me beaucoup, même si le jeu accuse un gros retard technique, et que au final les grand environnements n'apporte pas grands choses (ce n'est que mon avis)



Mais globalement, on est dans un grand respect de la saga, qui, moi, me fait beaucoup penser au 2ème volet



Ducoup : qui l'a prit et souhaite en parler



(je me dois de le dire mais un gros défaut à mon sens c'est cette lenteur quand on veut se servir d'un objet en combat, c'est horrible l'animation du perso qui lance l'objet est tellement lente qu'au final la personne à soigner s'est déjà fait défoncer)