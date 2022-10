SPOILERS ÉVIDEMMENT







Voilà campagne terminé en vétéran

J'ai bien aimé avoir l'accès au solo une semaine avant avec la précommande comme ça le multi arrive est on peut se mettre à fond dessus .



Alors pour la campagne je dirais une bonne voir très bonne campagne cod j'ai passé un meilleur moment que celle de 2019 et quelques petits frissons en tant que fans de Modern Warfare d'origine.

Par contre comme mw19 c'est un reboot on est plus sur de l'infiltration réaliste et des séries a la Sicario que les modern Warfare originaux ou c'était enchaînement de scènes cultes sur scènes cultes.il n'y a plus aussi ce côté guerre a grande échelle avec des grosses bataille.

Choisis ton camp camarade.

Beaucoup d'infiltration,j'ai trouvé un peu trop de moments en nuit aussi.



La mise en scène est léchée le jeu tourne proprement j'ai joué donc sur ps5 en 120fps avec le fidFx a fond .

Très beau dans lensemble même si j'ai trouvé le jeu Assez inégal techniquement ça va du correct au très beau.Ya des plans qui sont vraiment classes ça en jette.

Certaines missions sont assez bluffantes avec des moments de bravoure sur la mise en scène (les moments "insane" comme avant mais pas assez nombreux a mon goût)



Les missions sont assez variées les environnements aussi ils ont tenté quelques trucs comme des passages à la "tlou" avec du Craft

Sympa sur une mission mais la dernière était pas nécessaire clairement c'est pas trop ce que j'attends de cod.



Sans spoiler une mission emblématique reviens mais on est très très loin du remake je dirais plutôt quelques clins d'oeil par ci par là ET SURTOUT du teasing a la fin TRES alléchant

Ne passez pas les crédits ou allez voir dans les cinématiques yen a une cachée hâte de voir ce qu'ils font faire clairement...

Cinématiques d'ailleurs incroyables de realismes !



J'ai beaucoup plus kiffé le scénario vu qu'on a le retour de persos cultes de la saga (qui a dis Ghost)

Ça fait clairement la différence d'avoir ce genre de persos charismatique (Farah Alex bof quoi dans le premier)



Parlons du gros point fort du jeu qu'on avait vu déjà dans la bêta multi les sensations de tir et le son.putain si vous avez un casque ou une bonne installation sonore vous allez kiffer fini les bruits de paintball de vanguard retour au grand infinity Ward un plaisir de tous les instants.



Pour la fin assez surprenante sur une certaine cinématiques et j'espère vraiment pas attendre un MW3 pour avoir la suite car ils nous mettent l'eau à la bouche avec juste une phrase et un nom...



:PS: avant de vous lancez dans le mode vétéran soyez prêt mentalement il peut être découragent c'est du die and retry et ça m'a peut être enlever un peu de plaisir sur certaines phases tellement c'est frustrant les ennemis ont tous des aimbot tu sors la tête tu prends une balle t mort tu sais même pas d'où ça tire tellement ça va vite faut connaître les emplacements des ennemis par coeur sur certaines scènes comme avant quoi, combien de fois j'ai gueuler "mais c'est impossible la!!!!..(et l'IA allié tjs aux fraises qui t'aide pas horrible )



J'ai du mettre environ 12h dans ce mode je pense ( je dis bien dans ce mode a mon avis en normal 6 ou 7h c'est torché comme les autres quoi) mais faut pas plus c'est très bien pour un solo cod.



En vrai une bonne campagne quali de infinity Ward c'est beau c'est classe ya de la variété le son et les sensations de tirs sont incroyables ya du fan service ça n'invente rien mais c'est efficace (et ça garde tjs les mêmes defaults (ia scripts ect)

Ça ne vaudra pour moi jamais la campagne d'origine car mw 2009 est juste la meilleure campagne d'un jeu d'action niveau intensité mise en scène et variété d'environnement mais franchement elle est bonne même si j'en attendais peut être un poil plus quand tu utilise le nom mw2.



Un bon apéritif avant de se lancer dans le bain du multi qui s'annonce comme le meilleurs depuis très longtemps et warzone 2 juste après.



PS Ne pas oublié que c'est juste une partie du jeu ya aussi de la coop et le contenu multijoueur s'annonce énorme avec 16 cartes des le lancement et plus de 50 armes day one (et beaucoup de modes aussi)