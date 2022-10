Voilà qui ramène ceux qui ont connu cette époque à l'âge d'or des salles enfumées, où le jeu a très vite déchaîné les passions, et concurrencé Street Fighter II.30 ans plus tard, et malgré quelques bas (parfois très bas) désormais bien oubliés, la série initiée avec ce volet mythique se porte particulièrement bien, au point qu'après un MK11 au succès "kolossal" aussi bien au niveau commercial que sur l'aspect compétitif en e-sport, l'annonce (imminente ?) d'un 12ème volet est désormais très attendue.Pour célébrer cet anniversaire,rédigé pour gameforever.fr, forcément consacré au tout premier volet.Bonne lecture !Il est difficile maintenant de mesurer l'impact qu'a pu avoir Mortal Kombat à son époque. Pourtant, la franchise est parvenue à se maintenir au fil des années, faisant finalement d'elle l'une des plus rentables et les plus connues des séries des jeux de combat. Souvent copié, rarement égalé dans son domaine, Mortal Kombat représente toute l'essence du jeu de combat à l'américaine : sombre et violent !Quand Mortal Kombat sort en 1992 dans les salles d'arcade, le choc est bien réel. Face à Street Fighter II, ce nouveau jeu parvint à se créer un style, une ambiance et des codes bien différents., dont les pères, Ed Boon (programmation) et John Tobias (scénario, design des personnages), ne mesuraient pas au départ la portée. L'inspiration essentielle du jeu, nous la devons... à Jean-Claude Van Damme !! Eh oui, avant ses thèses sur les cacahuètes et sur l'air, le plus aware des acteurs était au sommet de son art (Full Contact, Kickboxing... des chefs d'oeuvre !). Le jeu devait à l'origine être centré sur JCVD, reprenant son rôle de Bloodsport, mais le projet ne put se faire faute d'accord. Boon et Tobias continuèrent cependant à développer leurs idées, et ainsi naquit Mortal Kombat : un tournoi shaolin organisé par le maléfique sorcier Shang Tsung pour conquérir la Terre !On trouve ainsi les 7 guerriers originaux qui feront ensuite la gloire de la série : Liu Kang, le moine shaolin, héros du jeu et l'hommage de Mortal Kombat à Bruce Lee ; Johnny Cage, l'acteur de cinéma, dont la ressemblance à Jean-Claude Van Damme est revendiquée ; Raiden, inspiré du dieu japonais du Tonnerre ; les deux ninjas, Scorpion et Sub-Zero, dont la rivalité est mise en avant ; Sonya, la touche féminine dans ce monde de brutes ; et enfin, Kano, le brigand sans foi ni loi.A ces 7 combattants (ou plutôt devrais-je dire "kombattants"), s'ajoutent Goro, le champion en titre du tournoi ; Shang Tsung, l'organisateur de Mortal Kombat et le boss final ; et le ninja Reptile, premier personnage secret dans un jeu de combat, qui cumulait les pouvoirs de Sub-Zero et Scorpion.A l'opposé du rendu cartoon de Street Fighter II, Mortal Kombat propose des guerriers réalistes, grâce à des images digitalisées, technique déjà employée dans le mauvais Pit Fighter. Mais Mortal Kombat ne serait pas ce qu'il est sans l'excès de violence, qui suscita la polémique. De l'aveu même d'Ed Boon, ce sont les ajouts de sang et du gore qui ont permis à Mortal Kombat de connaître autant de succès.Il est vrai que le jeu n'est techniquement pas aussi abouti que son concurrent Street Fighter II. De base, les kombattants possèdent tous les mêmes coups, il n'y pas grande différence à manier Sonya ou Raiden. Les apports de Mortal Kombat sont cependant réels : chaque kombattant peut enchaîner des coups de poings rapidement, et effectuer un uppercut particulièrement dévastateur, envoyant l'adversaire valdinguer à l'autre bout de l'écran ! Les seules nettes différences entre chaque kombattant sont les coups spéciaux, une autre marque de fabrique de Mortal Kombat. Le grappin de Scorpion ou la boule de glace de Sub-Zero sont désormais des classiques au même titre que le Hadoken de Ryu !Voilà, jusque là, je vous aurai fait patienter, mais il est plus que temps d'attaquer le coeur du sujet.Le match remporté n'est en effet pas tout à fait fini. La vie du vaincu sera ainsi laissée à la merci du vainqueur, par ces simples mots, "Finish Him !" ("Her" pour Sonya), résonnant encore dans les salles d'arcade enfumées comme un moment de tension extrême. La manipulation réussie, l'écran s'obscurcit, et le verdict sera sans appel : la peine de mort, accompagnée de cris de douleur et parfois de flots d'hémoglobine ! De par leurs barbaries, les fatalities de Mortal Kombat gardent encore aujourd'hui un impact fort : difficile d'oublier les piques fatales en-dessous du célèbre stage The Pit, Sub-Zero arrachant la tête de son adversaire avec la colonne vertébrale (sans doute la plus gore du jeu) ou encore Kano exhibant fièrement le coeur du vaincu...Au delà des fatalities, Mortal Kombat rencontra un tel succès qu'il sera adapté sur un nombre de supports phénoménal : Super Nintendo et Megadrive pour les plus connues, mais également Game Boy, Game Gear, PC, Mega CD... Le passage sur consoles ne se fit cependant pas sans douleur. Pour des questions de censure, le sang sera ainsi supprimé, et si la version Megadrive pouvait encore proposer un code secret pour le rétablir, la version SNES restera définitivement "sang-surée", la salive remplaçant l'hémoglobine, et les fatalities les plus violentes modifiées.En 30 ans, comment la série a-t-elle réussi à rester dans le paysage vidéoludique ? Grâce au succès de ce premier volet, ce ne sont pas moins de 10 suites qui sortiront, sans compter les spin-offs pas toujours glorieux.La rétrospective Mortal Kombat est à lire sur gameforever : https://www.gameforever.fr/mortalkombat.php N'hésitez pas à partager vos souvenirs du 1er Mortal Kombat, ainsi que tout ce que vous pensez de cette série !