Grâce à cette Infographie, on comprend plus facilement les stratégies actuelles de Microsoft, et de Sony dans une moindre mesure, le marché console est le dernier en termes de revenus dans le jeu vidéo, 30 milliards de $, juste derrière celui du PC qui est à 40 milliards, ils sont largement écrasés par les revenus du jeu vidéo mobile (85 milliards)