Bonsoir, bon les gars je sais que je vous emmerde avec mes problèmes multimédia mais là l'heure est grave :rire:



Donc j'étais tranquillement entrain de me refaire God Of War Ps4 afin de me remettre dans le bain avant le Ragnarok de Novembre.



Donc je joue peinard, et parfois j'entend comme un espèce de sifflement mais vachement strident, je me dit "merde ça souffle pas mal dehors quand même" et au fur et à mesure que je progresse je vois que ça vient constamment, pas tout le temps mais ça s'entend.



Donc je décide de me rapprocher de la télé et là boom, le bruit que j'entend depuis une bonne heure de jeu est juste sous mes oreilles.



Donc je commence à faire mes petits test et tout, et enfaîte lorsque l'image est vachement lumineuse ça produit ce bruit strident qui dure 5 à 6 secondes à chaque fois.



Je me fous sur Youtube je lance une vidéo où c'est que du blanc, et là le bruit est constant.



Je me renseigne un petit peu sur internet sur les forums et apparemment ça a l'air assez récurent, même après SAV certains ont reçu une nouvelle télé avec le même problème.



Au vu du prix déboursé, je me vois mal laissé passer ce petit "désagrément"



Donc là j'hésite SAV ? Au risque de pas revoir la télé avant des semaines et de réceptionner une TV avec le même problème.

Un remboursement total ou autre



Ça peut pas se régler avec une mise à jour du système d'exploitation non ? C'est un problème Hardware plutôt ?



Vous avez déjà eu ce genre de soucis ? (Le modèle c'est un OLED G2)



Un mec à semble-t-il eu le même soucis, mais ça a l'air encore plus vénère pour lui



https://youtu.be/NJSlbcjP8KI