Perso j'en ai marre de l'univers automataNier c'est quand même plus que des androïdes en jupes!Etant fan de l'univers Drakengard mais surtout de Nier (12 ans après j'écoute encore l'OST tellement le jeu ma marqué) je veux simplement qu'on raconte une histoire comme sait le faire Yoko Taro, il y'a tellement plus à faire par exemple l'incident de Shinjuku, la guerre avec le "red eye", Accord, la fleur de drakengard 3,....

posted the 09/28/2022 at 11:35 AM by asakk