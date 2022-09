J'attendais la version boite pour craquer sur ce petit jeu indé qui me faisait de l'oeil depuis sa toute première annonce!Pour ceux qui l'ont terminé quel est votre avis? J'ai l'impression que c'est un jeu qui dans l'ensemble a été bien accueilli autant par la presse que par les joueurs mais il semble ne pas être sans défaut non plus...Je vais attendre de terminer mon 2eme run de The Quarry (que je trouve génial !) avant d'y jouer donc pas avant ce week end !Bonne soirée à tous et à jamais les amis!