Tous les amateurs de jeux vidéo ont déjà dû faire face au même choix. Que faut-il choisir entre un PC Gamer et une console de jeu ? Si le débat peut sembler simple, force est de constater que de nombreux éléments doivent être pris en compte avant de faire un choix.En effet, les deux systèmes possèdent de nombreux avantages, mais également des inconvénients spécifiques. Compte tenu du budget nécessaire à l’achat d’un PC ou d’une console, il est important de s’informer avant de se laisser tenter.Que l’on joue sur PC ou sur console, le rapport qualité prix est l’un des éléments les plus importants à prendre en compte. Pour les joueurs sur console, le budget se limite généralement à l’achat de la console, d’une manette supplémentaire, mais optionnelle et à l’achat des jeux.En ce qui concerne les joueurs sur PC, le budget peut être plus important, mais uniquement si le joueur décide de personnaliser sa machine avec les composants les plus récents. Avec l’évolution de la technologie, il est possible avec un PC Gamer classique de faire tourner tous les jeux vidéo récents à condition de faire quelques concessions sur la qualité graphique.L’un des avantages des consoles de jeux par rapport aux PC Gamer vient du fait que les consoles sont spécifiquement conçues pour le jeu vidéo. Ainsi, l’utilisation d’une console est facile et très intuitive. Il n’est pas nécessaire de faire évoluer le matériel non plus puisque tous les jeux sont optimisés pour fonctionner sur votre console.En ce qui concerne le PC Gamer, la facilité d’utilisation n’est pas la même puisqu’il est important d’avoir des compétences en informatique pour réaliser la moindre action. Par ailleurs, la sélection de pc gamer doit être effectuée avec soin si vous désirez faire évoluer votre matériel par la suite.Pour ce qui est de l’entretien, il est un peu plus facile de prendre soin de son ordinateur que de sa console de jeu. Cela vient du fait qu’il est possible de modifier les composants d’un ordinateur alors que ce n’est pas possible pour une console de jeu dont l’architecture est très fermée. Ce détail peut avoir un impact sur la durée de vie de l’appareil puisqu’il est plus facile de détecter et de réparer d’éventuels problèmes sur un ordinateur.Toutefois, il est important de préciser que lorsqu’elle est utilisée dans de bonnes conditions, une console de jeu n’a pas besoin de soin particulier. Contrairement à un PC Gamer qui peut être utilisé pour réaliser plusieurs tâches hormis le jeu vidéo, la console ne sert qu’à ça.Cet aspect multitâche est important, car il est plus facile d’user les composants d’un ordinateur dont on se sert pour réaliser plusieurs tâches différentes. Ce qui n’est pas le cas pour une console dont la seule tâche est de faire fonctionner des jeux vidéo.En fin de compte, il est important de savoir que les deux systèmes possèdent de nombreux avantages ainsi que de nombreux inconvénients. À vous de choisir en fonction de vos goûts, de vos besoins et de votre budget.