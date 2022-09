Gros événement avec tout le futur de cod a venirMw2 multijoueur (beta anticipée demain soir)Warzone mobile avec le retour de verdanskEt le plus attendu le dévoilement de Warzone 2(carte et nouvelles mécaniques)18h30 sur youtube

posted the 09/15/2022 at 01:44 PM by denton