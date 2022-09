Wizzy, un des membres de l'équipe de Game Forever, livre une rétrospective sur les jeux vidéo de flipper, un genre qui s'est d'abord développé dans l'ombre des véritables flippers, avant de s'en détacher puis d'en conserver le souvenir une fois les flippers en voie de disparition.- en accord avec son auteur - revenant sur la préhistoire du genre, jusqu'au début des années 90. La suite de l'article revient sur la période des innovations amenées par les consoles 16-bits, l'intégration de mascottes du jeu vidéo, mais aussi la recherche de l'ultra-réalisme, puis la situation actuelle dominée par un seul acteur, Zen Studios.=>Qu’il s’agisse de simulations ultra-réalistes ou de flippers fantaisistes, jouer à un jeu vidéo de flipper, c’est la promesse de retrouver les sensations des vrais flippers de café : réalisme des effets physiques avec notamment l’inertie de la bille, possibilité de faire des fourchettes avec les flippers ou même de faire tilter la machine (le tilt est un merveilleux système anti-triche) si on la secoue trop fort... Son histoire est liée à cette quête de réalisme, et en même temps, à un affranchissement. Retour vers le passé…En 1978, le tout premier jeu de la société Namco (futur papa de Pac-man et quelques décennies plus tard, de Tekken, Ridge Racer et SoulCalibur, excusez du peu) fut Gee Bee, une hybridation étonnante entre le casse-brique, très en vogue à l'époque, et le jeu de flipper. On y retrouve des bumpers et une esthétique propre aux flippers. Les habituels flips en bas de la table sont néanmoins remplacés par deux barres, une en bas et l'autre au milieu de l'écran, que l'on déplace, toutes deux de gauche, à droite. Et on dégomme toujours des briques comme dans Breakout, en plus de faire du score. C'est une pépite mais on ne peut pas encore parler de jeu vidéo de flipper.: il s'agit d'un mini-jeu de flipper rudimentaire, intégré à la console "Video Pinball" (c'est bien le nom de la console, et non celui du jeu), et sur laquelle on trouvait deux autres jeux maison : Basket-ball et Breakout.En 1979, Atari remet le couvert sur borne d'arcade avec une véritable simulation vidéoludique de flipper et provoque la confusion en ré-employant le même nom que sa console de salon : Video Pinball. A cette époque, seuls les flips, la bille et le score sont en pixels, les éléments dessinés du décor, eux, sont reflétés sur l'écran à l'aide d'un "overlay" et d'un miroir en haut de la borne créant l'illusion d'une véritable table., avec bien entendu des ajustements graphiques. Video Pinball sur borne comme sur console simule de manière très réaliste la bille. Et même si sur Atari 2600, il s’agit non pas d'une bille mais d’un carré ! Compte tenu des machines et des faibles capacités en terme d’animation de sprites, on peut parler de prouesse. Pour contrôler les flippers sur Atari 2600, c’était encore la préhistoire, il fallait diriger le manche du joystick à droite ou à gauche.Il existera bien d'autres flippers sur différents supports au tout début des années 80 (citons notamment le sympathique Sega Flipper paru en 1983 sur SG-1000, avec quatre flips sur une même table) maisNintendo ajoute au réalisme et à la fluidité de la bille davantage d’éléments (bumpers, cibles...), de couleurs et propose au joueur deux étages (ou sections). C’est à dire, deux tables accolées, la balle passant de l'une à l'autre. Simple, maniable et réaliste, le jeu est un petit succès.En 1988, toujours sur NES (et aussi sur MSX),Graphiquement clair et bien rond, avec une musique qui donne la pêche, le flipper dispose de trois sections avec notamment un jackpot en plein milieu de la deuxième, et un troisième flip dans la section du bas. Le mouvement de la bille est très réaliste. Ça va vite et les flips sont nerveux. Une référence !Décidément très à l'aise avec le genre, HAL Laboratory concoctera dès 1989 Pinball - Revenge of the Gator, un des tous premiers jeux à sortir sur Game Boy aux côtés de Tetris et Super Mario Land. Il s'agit d'un jeu de flipper dans la droite lignée de Rollerball avec des alligators égayant l'écran, quatre sections désormais, et surtout trois niveaux bonus.Sur NES, console de tous les exploits en matière de jeux vidéo de flipper, le développeur Rare va se distinguer avec Pin Bot (1990) et High Speed (1991) en transposant aussi fidèlement que possible de véritables tables de flipper, toutes deux produites par Williams en 1986. Ce sont les premières tentatives vers un réalisme photographique et ces tentatives sont remarquables. Les graphismes, certes en mode 8-bits, sont particulièrement détaillés et colorés, et nous retrouvons même les voix synthétiques d'origine qui ponctuaient les parties.A cette époque pourtant, le jeu vidéo de flipper reste un sous-genre du jeu vidéo. Il ne constitue pas un achat de premier choix pour le joueur et est donc assez peu prisé par les éditeurs. Cela va changer au début des années 90.Suite de l'article à lire sur gameforever.fr : https://www.gameforever.fr/flipper.php Et il reste encore pas mal de jeux à évoquer, notamment Devil's Crush, Sonic Spinball, Metroid Prime Pinball, sans oublier les séries Zen Pinball / Pinball FX !