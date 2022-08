Lost in Random une petite perle développé par le studio Zoink et édité par Electronic Arts Original nous plonge dans un fabuleux jeux d'action aventure avec un gameplay mélangeant jeux de cartes et jeux de plateau.L'univers et l'histoire nous transporte dans le monde étrange et mystérieux d'Alea . Que ce soit l'univers ou la DA qui est au passage sublime , cela ce rapproche fortement de l'univers de Tim Burton ou encore rappelle un conte des Frères Grimm.La narration proposé reste très prenante et cohérente jusqu'au bout.Les personnages ont chacun leurs style propre à cette univers et sont très bien travaillé , néanmoins certains pnj sont un peu recyclé vers la traversé des derniers royaumes mais cela reste assez secondaire et ne ma pas déranger plus que ça.Coté gameplay , ce mélange cartes / plateau fonctionne du tonnerre avec un poil de stratégie , je regrette juste une redondance vers la fin car tt les cartes sont débloqué trop facilement et il y a pas suffisamment de renouvellement et de variété sur les types de cartes.Coté ost quelques notes symphonique qui reste agréable et ce même lors des cinématiques mais pas ouf non plus elle reste assez oubliable.Le jeu n'a pas les voix fr mais le doublage en anglais reste très efficace. La durée de vie est plus que correcte ni trop long ni trop court. ( 17h pour l'histoire et ou 20 h pour le platine )Lost in Random est un pur jeu d'aventure avec un univers et une DA sublime , graphiquement très beau tt fonctionne à merveille , tt les ingrédients sont réuni pour offrir aux joueurs une histoire qui émerveillera plus d'un.- Un univers et une DA digne d'un Tim Burton- Une histoire cohérente et captivante- Un gameplay qui fonctionne mais un peu trop répétitif- Graphiquement très bon.- Une bonne durée de vie.- Aurais mérité un peu d'énigmes et ou puzzle.- Un manque de variété de cartes vers la fin.