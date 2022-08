Pour ceux qui ne veulent pas mettre 50 euros de plus dans une ps5, partirez vous chez xbox?



Pour le gamepass avec un catalogue très varié et des exclus day one.



Pour le silence de mort du ventilateur complément inaudible.



Pour une absence total de coil whine.



Pour un design sobre et efficient pour le refroidissement.



Pour le ssd de 1to (800 et des poussières reel).



Pour le quick resume, une des meilleures fonctionnalités de ces derniere années.



Pour le programme reward qui peut vous payer le gamepass gratos tous les mois?



Pour l'upgrade des jeux GRATOS vers la version next gen.



Pour le Smart délivre.



Pour un prix 50 euros moin cher que les voleurs, pardon, la concurrence.



Pour jouer à call of duty bientôt accessible via le gamepass.



C'était la seule qui n'a pas été faite hein @Suzukube