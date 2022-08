"titre pute à clique detected" Mais bon c'est vrai ou plutôt pas tout à fait faux, en effet...la famille Yamauchi qui a un énorme trésor de guerre et qui a dernièrement réhabilité les anciens locaux de Nintendo pour en faire un hôtel est donc en train d'investir dans un projet global sociétal (pour changer positivement la société si l'on peut pompeusement dire ), Le groupe Yamauchi a donc ouvert un assez sympathique site Internet pour son projet: www.y-n10.com Et donc à décider de racheter l'entreprise Tokyo Construction (groupe de construction "écologique") qui surfe sur le CO2 (l'arnaque du Co2 comme dirait pas mal de monde) www.tokyu-cnst.co.jp/en/

posted the 08/18/2022 at 09:20 AM by newtechnix