J'ai terminé une des 4 fins, ca devrait suffire pour donner mon avis sur ....Annoncé en 2018 er reporté une fois par an jusqu' a sa sortie le 28 Juillet 2022, en même temps que Xenoblade Chronicles III, aie aie aie.Et pas très bien promu par chez nous, Digimon Survive raconte l'histoire de 8 Enfants qui suite a une randonnée scolaire serons envoyés dans un autre monde ou ils ferons la rencontre de Digimon (ou Kemonogamis/Betes Divines) comme certaines trés hostiles envers eux.Heureusement certains d'entre eux les attendaient pour devenir leurs amis pour la vie.Et avec leur aide les Enfants devrons déjà survivre dans ce monde et résoudre le pourquoi du comment de la présence de structures humaines dans ce monde.(Toute référence a cet animé est bien sur totalement fortuite)Alors Survive est un Visual Novel qui disons prend bien bien son temps pour poser son histoire et ses personnages, j'espère que vous aimez la lecture.On a aussi un système de choix qui affectera votre Karma entre la Moralité, l'Harmonie et la Colére, et système de relation, qui influera sur les évolutions de vos Digimons et l'orientation de l'histoire.Histoire dont le ton tranche pas mal avec le reste des productions de la license, les relations entre les Enfants et leurs Digimons sont aussi très différente de ce qu'on voit dans les différentes saisons de l'animé.Niveau Combat on a quelque chose de très classique, combats en tactical RPG avec système d'attributs (Anti Virus qui bat les Virus qui battent les Données qui bat les Anti-Virus.) et de positionnement qui influe sur les dégâts.Avec un système d'équipement et une attaque spéciale par Digimon que vous pouvez recruter avec un système de quizz et un pourcentage de chance.(Oui j'ai recruté un Numemon, il y a un problème avec ça ? ^¨^)Graphiquement ca tiens a peu pré la route.Donc je trouve pour faire court que Digimon Survive est un bon Visual Novel doté un système de combat qui ne cassera pas des briques.Et qui se démarquera surtout par son scénario assez .... spécial, d'ailleurs j'y retourne, j'ai encore 3 voies et une vidéos test a faire.