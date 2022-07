À un an tout pile de sa sortie américaine (le 21 juillet 2023), Universal Pictures présente la première affiche d'Que pensez-vous de cette première affiche ? Une certaine sobriété dans les couleurs, mais une vraie originalité en ne représentant pas l'explosion atomique par le fameux champignon.Le premier teaser du film est déjà diffusé aux Etats-Unis avant la version IMAX du filmde Jordan Peele. Des versions bootleg sont disponibles sur le web, mais il est conseillé d'attendre une version officielle de meilleure qualité qui ne saurait tarder.

posted the 07/23/2022 at 12:11 PM by darkvadd7