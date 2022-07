Salut à tous, ça fait très longtemps que je n'avais plus posté d'articles sur le site. Etant fraichement en vacances et ayant plein de temps libre, j'ai décidé de vous faire partager ma passion pour le cosplay. En effet, j'adore me rendre à des conventions et m'exhiber avec mon costume deet ainsi parader et déambuler avec d'autres fans de cet univers si magique.Je fais partie d'une association de fans de cosplay basée dans l'Ouest de la France et ce week-end j'étais auà Tours où j'ai pu par exemple poser devant le cockpit duEnfin poursi elle passe par là, j'ai posé avec une cosplayeuse arborant un costume du. Je lui dédicace donc cette photo!Bonne journée à tous et bonnes vacances à ceux qui y sont!